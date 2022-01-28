Отсутствие роста госпитализаций означает достаточность мер борьбы с коронавирусом, считает бизнес-сообщество.

Отсутствие роста госпитализаций означает достаточность мер борьбы с коронавирусом, считает бизнес-сообщество.В Москве продолжают фиксировать рост заболеваемости ковидом, при этом специалисты отмечают легкое течение омикрон-штамма коронавируса. Именно поэтому число госпитализаций значительно не увеличивается.В столице продолжают действовать некоторые ограничения, призванные сдерживать распространение инфекции. Например, работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания – соблюдать домашний режим.Представители ресторанного и гостиничного бизнесасчитают, что ужесточать существующие ограничительные меры не нужно. По мнению экспертов, действующие правила являются эффективными."Сегодня весь мир увидел, что нет таких мер, которые бы успевали опережать вирус. Насколько я понимаю, сейчас надежда на то, что он более слабый, но одновременно более заразный. И обойти эту заразу никакими способами, кроме локдауна, который просто убил бы окончательно экономику, нет", – сказал основатель сети "Грабли" Роман Рожниковский.Похожее мнение выразил директор музея-панорамы "Бородинская битва" Владимир Преснов. Он также считает, что существующих мер против коронавируса вполне достаточно, они обеспечивают безопасность посетителей.Директор по взаимодействию с органами государственной власти сети "Азбука вкуса" Андрей Чурсин рассказал, что в магазинах внимательно относятся к профилактическим мерам.Покупателям постоянно напоминаютнеобходимости использования масок, перчаток и санитайзеров."Сотрудники охраны и служба внутреннего контроля просят потребителя одевать маски, и все потребители к этому привыкли. Когда кто-то заходит без маски — это единичный случай, если забывают – могут взять маску бесплатно", – сказал Чурсин.В некоторых гостиницах и отелях действуют собственные правила, которые соответствуют всем международным нормам по максимальномусанитарному обеспечению защиты наших сотрудников и клиентов.