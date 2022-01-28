Вместо фотокарточек снимки из инстаграма. Вести свой блог начала 98-летняя жительница Владимира,...

Вместо фотокарточек снимки из инстаграма. Вести свой блог начала 98-летняя жительница Владимира, фронтовик Зоя Васильевна Кислякова. О судьбе ветерана - Мария Городская.Эту песню Зоя Васильевна Кислякова, фронтовая медсестра, выучила в один из приездов артистов на фронт. В "пороховые 40-ые". Сегодня уже в новом тысячелетии о своей жизни рассказывает в собственном блоге. Вести его помогает правнучка Антонина. Недавние снимки в инстаграм-аккаунте с празднования девяностовосьмилетия. Зоя Васильевна родилась в 1923-м, в Вязниках. Папа был служащим и художником, мама - учителем. Музыкальный талант - от неё. Отца не стало ещё до войны. В январе 1941 года (после обучения на ясельную медсестру) юная Зоя уехала по путёвке в Краснодарский край, в станицу Крымскую. Там её и настигла Великая Отечественная.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Все поднялись, как один! Вот я всё думаю, как можно было стоять и ждать, пока нас заберут? Ведь все были одинаковые. Все одинаково были обеспечены. И все рвались, хотели на фронт защищать Родину!Чтобы попасть в военкомат, она отстоит в очереди два дня и одну ночь. Её всего 17, на фронт не взяли. Записали в рабочий батальон, который потом превратился в партизанский отряд "За Родину!".Ходили в постовых ботинках - они не оставляли следов. Даже по имени друг друга не называли. Задания - давать сведения о приходящих поездах. В отряде партизанка Кислякова пробыла до августа 42-ого- катастрофически не хватало медиков. Её отправили в места ожесточённых боёв недалеко от Новороссийска. С проводником ушли в ночь.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Зелёная трава. И что-то там красненькое. Я говорю: "Цветочек там хороший какой! Ещё не сорвали!". А проводник мне говорит: "Посмотри хорошенько!". И я посмотрела хорошенько глазами, какой же это цветочек! Это раненые в ногу, голову, в крови лежали. Они не могли даже подняться.Раненых несла на себе или тащила за одежду. Поля заминированы. Вокруг- разрываются бомбы и свистят пули.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Мне один дедушка попался там, старичок, он мне говорит: "Милая моя! Ты не столько меня вылечиваешь, сколько сама можешь погибнуть. Разве так можно? Знаешь, как пули летят?". А пули как летят? Если слышно "хррр-хррр", то прислушивайся и приглядывайся - это твоя, они ищет тебя. А если "ухууу", значит, за молоком она полетела, это не твоя.Через неделю отряд расформировали. Зою Кислякову оставили в медсанроте триста восемнадцатой дивизии.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Они с самого начала хотели меня взять, потому что я квалифицированная. И гипс накладывала, и перевязки делала, и у операционного стола стояла, и дежурной была. Всё было у меня на руках.После освобождения Новороссийска по заданию поехали в село Эльтиген, сейчас это микрорайон Керчи. Судно потерпело крушение. Последнее воспоминание - как нос корабля уходит под воду.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Держись, держись, держись! Нас предупредили, за ноги не брать, за шинели друг друга не тянуть,а вот найдёте чего, за то и держитесь. Мне было крикнуто: "Держись, держись, держись! И всё. Это один миг.Как выжила, не помнит. Очнулась в госпитале. После Великой Победы вернулась в Вязники. Продолжила работать медсестрой. Родился сын. Появились внуки и правнуки. В инстаграме Зоя Кислякова готова рассказать подписчикам и о своём главном жизненном правиле.- Бояться ничего не надо. Вот держись! И будет всё хорошо.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"