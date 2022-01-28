Власти города, наконец, займутся уборкой Вокзальной площади. Ее в мэрии даже называют “масштабной”. По плану городских коммунальщиков, очистка площади от снега займет три дня – с 28 по

Власти города, наконец, займутся уборкой Вокзальной площади. Ее в мэрии даже называют “масштабной”. По плану городских коммунальщиков, очистка площади от снега займет три дня – с 28 по 30 января. Удивительно, что только сейчас у властей дошли руки до площади напротив владимирского вокзала. Хотя снегопады за последние недели выдались очень обильными. И ведь жаловаться на