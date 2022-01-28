47 новых автомобилей получит в 2022 году амбулаторно-поликлиническая сеть Владимирской области по...

47 новых автомобилей получит в 2022 году амбулаторно-поликлиническая сеть Владимирской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения.22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс, а ещё 25 машин будут закуплены для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена Владимирской области в рамках федеральной целевой программы нацпроекта «Здравоохранение». Этот легковой автотранспорт предназначен для оказания медицинской помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.Собинская районная больница получит 9 автомобилей, по 6 машин – Вязниковская, Меленковская, Петушинская и Суздальская районные больницы, 4 – Гороховецкая центральная районная больница, по 2 – Камешковская, Ковровская и Судогодская районные больницы, по 1 – Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская районные больницы.Также в 2022 году медицинские учреждения Владимирской области должны получить 372 единицы медоборудования. Среди будущих поставок – рентгеновские аппараты, электрокардиографы, дефибриляторы, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппараты УЗИ, кольпоскопы, аппараты ИВЛ, операционные столы, тонометры, кислородные ингаляторы, лабораторное оборудование, медицинская мебель и другое оборудование, рассказали в пресс-службе областной администрации.