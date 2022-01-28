Погибших и пострадавших нет. На вызов выезжали 6 единиц техники и 19 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда деревни Аленино, и противопожарная служба города Карабаново.

В Киржаче сгорел производственный ангар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 14-37 28 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на Вокзальной-1. На момент прибытия спасательных подразделений из цеха шёл густой чёрный дым. Существовала угроза распространения огня на два соседних здания.«Пожарные не позволили пламени перекинуться на другие строения. Они ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На вызов выезжали 6 единиц техники и 19 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда деревни Аленино, и противопожарная служба города Карабаново», - уточнили в МЧС.Дознаватель ведомства разбирается в причинах случившегося.