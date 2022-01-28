На мужчину завели уголовное дело.

В Муроме сотрудник бюро медико-социальной экспертизы торговал справками об инвалидности. Незаконную деятельность пресекла прокуратура и полиция.За незаконное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей сотрудник МСЭ выдал владимирцу документ об инвалидности третьей степени. Медосмотр и обследование пациент не проходил.«Материал проверки по факту получения взятки должностным лицом направлен городской прокуратурой в правоохранительные органы. СУ СК возбудил уголовное дело о взятке», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.