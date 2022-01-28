Сейчас в котельной укрепляют стены под временную крышу и обеспечить её работу до конца отопительного сезона.

В Муроме по временной схеме восстановлено теплоснабжение зданий и домов, которые были от сети после обрушения крыши котельной. Вместо старого и аварийного коммунального объекта власти намерены построить новый. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев.В последнюю очередь, утром 25 января, тепло пришло в квартиры домов № 69 и 71 на улице Московской.«Сейчас в котельной укрепляют стены под временную крышу и обеспечить работу до конца отопительного сезона. Будем принимать решение о реконструкции, либо, с высокой долей вероятности, о строительстве новой», – уточнил глава региона, подводя итоги недели в соцсетях.Напомним, что утром 23 января из-за кровли котельной на улице Московской была прекращена поставка тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания.