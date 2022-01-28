По материалам проверки Муромской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело коррупционной...

По материалам проверки Муромской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело коррупционной направленности.Муромской городской прокуратурой во взаимодействии с УБЭПиПК УМВД России по Владимирской области проведена проверка деятельности филиала № 19 федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-санитарной экспертизы по Владимирской области» на предмет законности оформления инвалидности и выдачи соответствующих справок, дающих право на меры дополнительной социальной поддержки.Установлено, что за вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей сотрудник бюро МСЭ содействовал признанию инвалидом обратившегося лица и установлению третьей группы инвалидности по общему заболеванию бессрочно, без прохождения необходимых медицинских обследований, с последующей выдачей справки об инвалидности.Материал проверки по факту получения взятки должностным лицом направлен городской прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.