30 января Октябрьский районный суд определит меру пресечения бывшему генеральному директору ДСУ-3...

30 января Октябрьский районный суд определит меру пресечения бывшему генеральному директору ДСУ-3 Станиславу Шерстневу.Следствие обратилось с ходатайством заключить подозреваемого в крупной взятке под стражу.Напомним, что бывший директор государственного унитарного предприятия ДСУ-3 Станислав Шерстнев подозревается в получении от предпринимателя взятки в 7,5 млн. рублей за предоставление контракта на строительство объектов муниципальной собственности.Станислав Шерстнев возглавлял ДСУ-3 чуть больше года и уволился в июне 2020 года.Фото: пресс-служба ЗС Владимирской области