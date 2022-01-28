Дипломат напомнил официальную позицию России.

Дипломат напомнил официальную позицию России.В последнее время все чаще слышны разговоры о "российской агрессии" и "вторжении на Украину". Такую повестку продвигают западные политики, в частности, США и другие страны НАТО. При этом в восточной части Европы продолжается наращивание сил альянса. Согласно заявлению Йенса Столтенберг, это делается для деэскалации ситуации вокруг Незалежной.В Москве в очередной раз напомнили, что Россия не собирается ни на кого нападать, в том числе на Украину. По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева, лишь одна мысль о войне между русскими и украинцами является неприемлемой.Напомним, российские политики хотят получить лишь гарантии безопасности. Еще в декабре они направили в Вашингтон проект соответствующего договора. Например, Москвавыступает против расширения Североатлантического альянса на восток, а также призывает его отказаться от размещения военных баз на территории бывшего СССР.Накануне посол США Джон Салливан в МИД РФ с ответом на предложения по гарантиям безопасности. По просьбе американских политиков, документ опубликован не будет, но его суть изложат устно. После консультаций с высшим руководством России будет принято решение, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.