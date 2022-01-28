Необычное ограбление произошло в середине января в Судогде. Как сообщают в УМВД области, в полиции поступило сообщение о краже из сетевого магазина непродовольственных товаров на 6000 рублей.

Необычное ограбление произошло в середине января в Судогде. Как сообщают в УМВД области, в полиции поступило сообщение о краже из сетевого магазина непродовольственных товаров на 6000 рублей. Как пояснил директор супермаркета, двое молодых людей вошли в торговый зал, забрали шампунь и скрылись на автомобиле. Марку и номер машины сотрудники магазина запомнили и передали правоохранителям. Так