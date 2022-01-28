В формате видеоконференцсвязи подведены итоги работы в 2021 году и обозначены приоритетные направления деятельности на предстоящий период.
В Управлении МВД России по Владимирской области в формате видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы в 2021 году и обозначены приоритетные направления деятельности на предстоящий период.
В работе коллегии приняли участие начальник Управления по организации дознания МВД России генерал-майор полиции Сергей Манахов, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, председатель Совета ветеранов ОВД Владимирской области Борис Пелевин, председатель общественного совета при региональном УМВД Татьяна Сидорова, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне.
В своем докладе начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин отметил, что подразделениями органов внутренних дел региона во взаимодействии с правоохранительными и надзорными ведомствами, региональными и местными органами власти обеспечена максимальная реализация поставленных задач по противодействию преступности, укреплению порядка и обеспечению безопасности граждан.
По основным направлениям оперативно-служебной деятельности подразделения регионального УМВД и территориальные органы внутренних дел на районном уровне показали стабильную работу.
Раскрыты все убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью раскрыты на 98%, разбои на 93%, выросла результативность раскрытия краж до 44,1%, в том числе из квартир до 57,1%.
Согласно статистическим данным, за последние годы значительно выросло количество дистанционных мошенничеств и краж. В 2021 году зафиксировано свыше трех тысяч таких фактов. Сотрудниками полиции проводится масштабная работа по профилактике и пресечению мошеннических действий. В прошлом году полицейские раскрыли 450 таких деяний, установили 414 лиц, причастных к противоправной деятельности.
Обеспечен общественный порядок при проведении мероприятий. Не допущено групповых нарушений правопорядка, преступлений террористического и экстремистского характера.
В ходе заседания коллегии сотрудникам органов внутренних дел, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены ведомственные награды и почетные грамоты, а также благодарственные письма Губернатора Владимирской области.
По итогам оперативно-служебной деятельности за 2021 год лучшими среди территориальных органов МВД России на районном уровне признаны МО МВД России «Муромский», ОМВД России по Петушинскому району, МО МВД России «Гусь-Хрустальный».
В завершение заседания начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин обозначил приоритетные направления деятельности и задачи, которые предстоит решать личному составу в текущем 2022 году.