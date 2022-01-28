В формате видеоконференцсвязи подведены итоги работы в 2021 году и обозначены приоритетные направления деятельности на предстоящий период.

В Управлении МВД России по Владимирской области в формате видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы в 2021 году и обозначены приоритетные направления деятельности на предстоящий период.В работе коллегии приняли участие начальник Управления по организации дознания МВД России генерал-майор полиции Сергей Манахов, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, председатель Совета ветеранов ОВД Владимирской области Борис Пелевин, председатель общественного совета при региональном УМВД Татьяна Сидорова, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне.В своем докладе начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин отметил, что подразделениями органов внутренних дел региона во взаимодействии с правоохранительными и надзорными ведомствами, региональными и местными органами власти обеспечена максимальная реализация поставленных задач по противодействию преступности, укреплению порядка и обеспечению безопасности граждан.По основным направлениям оперативно-служебной деятельности подразделения регионального УМВД и территориальные органы внутренних дел на районном уровне показали стабильную работу.Раскрыты все убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью раскрыты на 98%, разбои на 93%, выросла результативность раскрытия краж до 44,1%, в том числе из квартир до 57,1%.Согласно статистическим данным, за последние годы значительно выросло количество дистанционных мошенничеств и краж. В 2021 году зафиксировано свыше трех тысяч таких фактов. Сотрудниками полиции проводится масштабная работа по профилактике и пресечению мошеннических действий. В прошлом году полицейские раскрыли 450 таких деяний, установили 414 лиц, причастных к противоправной деятельности.Обеспечен общественный порядок при проведении мероприятий. Не допущено групповых нарушений правопорядка, преступлений террористического и экстремистского характера.В ходе заседания коллегии сотрудникам органов внутренних дел, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены ведомственные награды и почетные грамоты, а также благодарственные письма Губернатора Владимирской области.По итогам оперативно-служебной деятельности за 2021 год лучшими среди территориальных органов МВД России на районном уровне признаны МО МВД России «Муромский», ОМВД России по Петушинскому району, МО МВД России «Гусь-Хрустальный».В завершение заседания начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин обозначил приоритетные направления деятельности и задачи, которые предстоит решать личному составу в текущем 2022 году.