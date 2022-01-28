Мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, будут проведены 29 января.

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области в 2021 году на территории Юрьев-Польского района увеличился рост аварийности с участием водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии. Такие грубые нарушения представляют угрозу для безопасности дорожного движения.В целях усиления профилактической работы сотрудники региональной Госавтоинспекции в субботу, 29 января, проведут на территории Юрьев-Польского района мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.Госавтоинспекция призывает всех к соблюдению Правил дорожного движения. Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.