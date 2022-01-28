Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Соблюдая дистанцию
Новые жертвы омикрона. Всё больше...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Соблюдая дистанцию
Новые жертвы омикрона. Всё больше школ уходят на удалёнку. Какие уроки вынесла система образования в предыдущие волны?
- Соединяя берега
Свяжет две области. Как продвигается строительство нового моста через Оку? Важнейшего участка трассы М-12?
- Фронтовой блог
Освоила инстаграм в 98 лет. О чём рассказывает своим подписчикам ветеран-блогер Зоя Васильевна Кислякова?