Несмотря на коронавирусные ограничения, председатель Заксобрания продолжает приёмы граждан. Пока по видеосвязи. На этот раз с проблемами пришли льготники и приверженцы здорового образа

Несмотря на коронавирусные ограничения, председатель Заксобрания продолжает приёмы граждан. Пока по видеосвязи. На этот раз с проблемами пришли льготники и приверженцы здорового образа жизни. А кроме того, была ещё одна просьба, в которой Владимир Киселёв просто не мог отказать. О помощи просит супруга ветерана труда. Муж получал положенные льготы. Но жил в Архангельской области. А