Им стал президент Ассоциации частных гидов и экскурсоводов Владимирской области Александр Варламов.

Объявлены имена победителей IV конкурса «Лучший гид России», проведённого Русским географическим обществом. В этом году на него поступило более 800 заявок со всех уголков страны, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Работы оценивались в номинациях «Город», «Музей», «Экотуризм», «Нижний Новгород» и «До 18 лет». Кроме того, собственные итоги подвели партнёры конкурса: сотовый оператор МТС и туроператоры TUI|FUN&SUN и Coral Travel, который и выделил работу нашего земляка Александра Варламова. В качестве приза экскурсовод получил сертификат на путешествие в Сочи. Победоносный ролик Александра можно посмотреть .«Проведение экскурсий сначала были моим хобби, а потом увлечение стало делом жизни. Я вожу туристов не только по Суздалю, но и по Владимиру и сёлам Суздальского района. Суздаль – один из самых любимых городов. Считаю, там должен побывать хотя бы единожды каждый россиянин», − рассказал Александр Варламов.