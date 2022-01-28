​План по сохранению лесов перевыполнен почти на 13%.

Во Владимирской области в 2021 году леса восстанавливались на общей площади 6,1 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. План на предыдущий год был определен в 5,4 тыс. га. Почти 13% было выполнено сверх плана.Крупную часть лесовосстановления выполнили арендаторы, использующие участки для заготовки древесины. Территориями без аренды занимался «Владимирский лесхоз», который является подведомственным Департаменту лесного хозяйства государственным автономным учреждением.Эти работы проводились на вырубках и других непокрытых лесом площадях в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».В рамках воспроизводства лесов в 2021 году дополнительно проведены агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами почти на 21 тыс. га. Также на 2022 год подготовлена почва под лесовосстановительные работы на общей площади 4,2 тыс. га. Почти 20 млн сосен, ёлок, можжевельников и прочих растений хвойных пород находятся в специальных питомниках и ждут своей посадки.