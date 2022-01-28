Опасности, которые подстерегают молодых людей в социуме и последствия противоправного поведения – темы, которые обсудили участники лекционно-практического занятия.

27 января текущего года на площадке Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи состоялось очередное лекционно-практическое занятие в рамках совместного проекта библиотеки и Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области «Школа БЕЗопасности». Занятие прошло в онлайн формате.Опасности, которые подстерегают молодых людей в социуме и последствия противоправного поведения – темы, в обсуждении которых приняли участие представители Управления МВД России по Владимирской области.Старший инспектор организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Наталья Наумова подробно рассказала о последствиях противоправного поведения подростков. Михаил Маслов, старший инспектор Управления ГИБДД регионального УМВД продолжил тему безопасного поведения на дорогах, объяснив на конкретных примерах возможные последствия пренебрежения правилами дорожного движения, и напомнил об ответственности.Юрисконсульт правового отдела УМВД по Владимирской области Ольга Дергоусова привела примеры противоправных действий, которые, впоследствии, из-за легкомысленного поведения в несовершеннолетнем возрасте, препятствовали не только получению желаемого образования, но и профессии.Реализация проекта «Школа БЕЗопасности» будет продолжена. К обсуждению актуальных тем обеспечения безопасности детей присоединятся новые эксперты, в том числе сотрудники Управления МВД России по Владимирской области.