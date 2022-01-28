Следователь ходатайствует об аресте подозреваемого.

Во Владимире возбуждено уголовное дело против генерального директора государственного унитарного предприятия. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, во второй половине февраля 2020 года фигурант взял у предпринимателя мзду в размере 7,5 млн рублей. Вознаграждение руководителю ГУПа передали за заключение с компанией бизнесмена договора субподряда на строительство объектов муниципальной собственности.Следователь ходатайствует об аресте подозреваемого. Полиция и СУ СК проводят неотложные следственные действия.