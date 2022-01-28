МКУ «Центр управления городскими дорогами» сообщает, что 28-30 января будет проводиться масштабная...

МКУ «Центр управления городскими дорогами» сообщает, что 28-30 января будет проводиться масштабная уборка снега на Вокзальной площади города Владимира.Для обеспечения беспрепятственной работы коммунальной техники и во избежание случайного повреждения припаркованных автомобилей МКУ «Центр управления городскими дорогами» убедительно просит автовладельцев не оставлять свои машины на Вокзальной площади на время уборочных работ.По согласованию с управлением ГИБДД по городу Владимиру, с сегодняшнего дня, начиная с 09.00 часов, Вокзальная площадь будет работать только на выезд автотранспорта.Общественного транспорта ограничения не коснутся. Пассажиры с габаритным багажом смогут подъезжать к вокзалам на расстояние шаговой доступности: для посадки-высадки из машины будет действовать парковка рядом с мемориальным паровозом у здания железнодорожного вокзала.