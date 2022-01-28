Все познается в сравнении. Пока одни управляющие компании пеняют на форс-мажорные снегопады,...
Все познается в сравнении. Пока одни управляющие компании пеняют на форс-мажорные снегопады, нехватку средств и рабочих рук для своевременной расчистки дворовых территорий, другие просто работают. Профессионально и добросовестно.
Ежедневные проверки качества зимней уборки дворов многоквартирных домов, проводимые администрацией города Владимира в интересах жителей, выявляют не только нарушения. В городе немало управляющих организаций и толковых председателей ТСЖ, ЖСК и ТСН, умеющих организовать работу, как положено - в соответствии с городскими Правилами благоустройства.
Как показывают данные мониторинга, очень многие дворы убирают во Владимире, что называется, на хорошо и отлично. В этом перечне и жилые кварталы в центральной части города, и спальные районы, и отдаленные от центра присоединенные территории.
Конечно, в условиях такой снежной зимы дворникам не позавидуешь. Как говорят коммунальные работники со стажем, столько снега не выпадало во Владимире лет десять, если не больше: приведешь двор с вечера в порядок, а с утра, после очередного ночного снегопада, как будто не чистил. И, тем не менее, добросовестные дворники со своими задачами справляются.
Нормальные управляющие компании находят возможность стимулировать хороших работников не только морально, но и материально. Городское управление ЖКХ тоже решило в стороне не оставаться: нерадивые управляющие организации будут, как и прежде, наказывать рублем, а профессионалов - поддерживать словом и делом.
Управление ЖКХ администрации города Владимира объявляет конкурс «Наш дворник - самый лучший».
Условия конкурса просты и понятны: жителям, считающим, что работающий в их дворе дворник хорошо справляется со своими обязанностями, достаточно прислать на электронную почту [email protected]
фотографию качественно убранной дворовой территории с указанием адреса жилого дома и даты съемки.
Пресс-служба городской администрации сообщает, что промежуточные итоги конкурса будут подводиться еженедельно, начиная с 1 февраля, в течение всего зимнего уборочного сезона. Победителям конкурса полагаются подарки от мэрии и всенародное уважение.