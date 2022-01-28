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<a href="https://33live.ru/novosti/28-01-2022-vo-vladimire-obyavlen-konkurs-na-luchshego-dvornika.html" target="_blank">Во Владимире объявлен конкурс на лучшего дворника</a> - Все познается в сравнении. Пока одни управляющие компании пеняют на форс-мажорные снегопады,...