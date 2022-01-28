Эпичное видео с владимирских улиц. Владельцы внедорожников помогли эвакуировать автобус. В...

"Эпичное" видео с владимирских улиц. Владельцы внедорожников помогли эвакуировать автобус. В соцсетях джиперов уже окрестили "рыцарями".Освобождать из снежного пленаджиперам пришлось автобус маршрута 22С. Он попал в аварию. Эвакуация на зимнейдороге - непростое испытание. За спасательную операцию отвечали владимирцыВасилий Бафанов и Александр Никитин. Автобус они вытянули с помощью мощныхтросов. Поблагодарив за содействие и сотрудников ДПС. Отметим, нынешней зимойвладельцы джипов регулярно приходят на помощь. Преодолевать сугробы онипомогали и каретам скорой. Девиздвижения любителей внедорожников символичен: "Сила людей имашин".