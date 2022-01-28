Эпичное видео с владимирских улиц. Владельцы внедорожников помогли эвакуировать автобус. В...
"Эпичное" видео с владимирских улиц. Владельцы внедорожников помогли эвакуировать автобус. В соцсетях джиперов уже окрестили "рыцарями".
Освобождать из снежного плена
джиперам пришлось автобус маршрута 22С. Он попал в аварию. Эвакуация на зимней
дороге - непростое испытание. За спасательную операцию отвечали владимирцы
Василий Бафанов и Александр Никитин. Автобус они вытянули с помощью мощных
тросов. Поблагодарив за содействие и сотрудников ДПС. Отметим, нынешней зимой
владельцы джипов регулярно приходят на помощь. Преодолевать сугробы они
помогали и каретам скорой. Девиз
движения любителей внедорожников символичен: "Сила людей и
машин".