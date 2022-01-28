В микрорайоне Юрьевец сегодня, 28 января, около полудня произошла авария. Камера видеорегистратора...

В микрорайоне Юрьевец сегодня, 28 января, около полудня произошла авария.Камера видеорегистратора очевидца зафиксировала, как ВАЗ «десятка» остановился в левой полосе для совершения левого же поворота. По той же полосе на высокой скорости ехал автомобиль «Хендай». Видимо, не заметив стоящую машину, водитель иномарки, не сбавляя скорости врезался в ВАЗ.Подробности происшествия выясняются.Фото и видео: ВК «Подслушано автомобилистов| Владимир»