Предприниматель из Ярославля доверил своим сотрудникам перевести в Москву 70 миллионов рублей наличными. По пути машину обокрали. Как установили следствие и суд, ограбление было тщательно

Предприниматель из Ярославля доверил своим сотрудникам перевести в Москву 70 миллионов рублей наличными. По пути машину обокрали. Как установили следствие и суд, ограбление было тщательно спланированным. Бизнесмен доверил перевозку наличных управляющему и водителю своей фирмы. Водитель-то и позарился на деньги работодателя. Он спланировал ограбление и привлек двоих пособников, которым сообщил место и время, где сделает