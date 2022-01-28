Накануне вечером, в 19-06 27 января, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Накануне вечером, в 19-06 27 января, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Чижово Собинского района.Прибывшие пожарные увидели горящий дровник и пристройку к дому. Существовала угроза распространения огня на жилой дом. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню по всему жилому дому и ликвидировали пожар на площади 180 квадратных метров. Сгорел дровник, пристройка к дому и чердачное помещение дома. Погибших и пострадавших нет, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава. причина возгорания устанавливается.