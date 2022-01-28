Во Владимирской области по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о...

Во Владимирской области по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок выявлен факт хищения денежных средств, совершенного руководителем местной коммерческой организации с использованием своего служебного положения, в крупном размере.Установлено, что предприниматель ввел в заблуждение заведующую детским садом, предоставив ей смету с завышенным объемом работ. Согласно локальной смете объем валки деревьев возле дошкольного учреждения по контракту составил 203,5 куб. метра. При этом установлено, что фактический объем рубки составил лишь 7 куб. метров.Таким образом, бизнесмен присвоил около 600 тыс. рублей, принадлежащих дошкольному учреждению, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».