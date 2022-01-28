Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии со службой безопасности ПАО...

Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии со службой безопасности ПАО «Вымпелком», выявлена и пресечена противоправная деятельность 22-летней жительницы г. Петушки.Установлено, что в марте 2020 г. специалист офиса продаж «Билайн» оформила несколько десятков фиктивных договоров на граждан об оказании услуг связи без их фактического присутствия.Необходимо отметить, что в соответствии с российским законодательством юридические лица, которым принадлежат информационные системы, функционирующие в сфере связи, относятся к охраняемой критически важной информационной инфраструктуре РФ.В октябре 2021 года следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области в отношении сотрудницы ПАО «Вымпелком» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.1 УК России (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, а также правил доступа к указанным информации и информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре России).В январе 2022 г. решением Петушинского районного суда Владимирской области обвиняемая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации на срок 1,5 года, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.