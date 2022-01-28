В 2022 году на дороги Владимирской области по нацпроекту выделят 2,4 миллиарда рублей. Самый протяжённый участок, который подлежит ремонту – 19 километров автомобильной дороги

В 2022 году на дороги Владимирской области по нацпроекту выделят 2,4 миллиарда рублей. Самый протяжённый участок, который подлежит ремонту – 19 километров автомобильной дороги “Юрьев-Польский – Григорово – Гаврилов Посад – Тейково”. Об этом сообщают в обладминистрации. Кроме того, в этом году планируют привести в нормативное состояние четыре участка автодороги “Хохлово – Камешково – Ручей”