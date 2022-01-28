Во Владимирской области вынесен приговор по делу о хищении 70 млн. рублей. Александровским...

Во Владимирской области вынесен приговор по делу о хищении 70 млн. рублей.Александровским городским судом вынесен приговор троим жителям г. Ярославля. Они признаны виновными в краже.Судом установлено, что 6 августа 2020 года у предпринимателя из г. Ярославля возникла необходимость в перевозке принадлежащих ему денежных средств в размере более 70 млн. рублей в Москву.Осуществлять перевозку он доверил водителю и управляющему своей фирмы. Поскольку водитель заранее знал об этом, он спланировал совершить хищение денежных средств у своего работодателя. Мужчина привлек к реализации своего плана знакомого, которому сообщил о том, когда и куда он повезет крупную сумму денег, также проинформировал его о том, где сделает остановку. Пособник, в свою очередь, привлек к совершению преступления ещё одного жителя г. Ярославля, посвятив его в детали.В оговоренное время в тот момент, когда водитель и управляющий отлучились из машины на автозаправочной станции, деньги и были похищены.Суд назначил организатору преступления и двоим его пособниками наказание в виде лишения свободы от 4 лет до 4,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.