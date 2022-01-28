Госконтракты уже заключены по 42 объектам.

В 2022 году во Владимирской области планируется отремонтировать 130 километров дорог. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Самый протяжённый объект – 19 км автомагистрали «Юрьев-Польский – Григорово – Гаврилов Посад – Тейково». Подрядчики также приведут в порядок четыре участка трассы «Хохлово – Камешково – Ручей» в Камешковском районе общей протяжённостью 13 км. Асфальтирование затронет более 11 км дорожного полотна по пути «Муром – М-7 «Волга».Во Владимире ремонта дождутся 14 дорог. В списке - отрезок «Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово». Самые дорогостоящие работы запланированы на улице Добросельской и в Институтском городке, где заменят по 800 метров покрытия проезжей части, а также отремонтируют тротуары, оборудуют пешеходные переходы. На эти цели выделят по 25 млн рублей.«В Суздале идёт ремонт и обустройство на центральной улице, а в Лакинске – на улице Текстильщиков. В Судогде заасфальтируют улицы Будённого и Коммунистическую. Три улицы Юрьева-Польского также обновят в рамках нацпроекта. Более километра дорог предстоит отремонтировать в Камешково. Масштабные работы проведут на участке от дома №1 до дома №19 по улице Свердлова», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.Новый асфальт, знаки, ограждения и тротуар увидят и жители улицы Чайковского в Собинке. В Радужном власти намерены отремонтировать автодорогу в квартале №3 – от перекрёстка у дома №22 до дома №1. В посёлке Ставрово дорожники выполнят ремонт на улице Советской.Госконтракты уже заключены по 42 объектам. Финансирование превысит 2,3 млрд рублей. Добавим, что 604 млн рублей направят на строительство Рпенского проезда.