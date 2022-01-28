С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 87 916 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 января выявлено 434 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 102 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 30 - в Ковровском, 75 - в Кольчугинском, 63 - в Александровском, 28 - в Юрьев-Польском, 77 - в Гусь-Хрустальном, 13 - в Камешковском, 14 - в Вязниковском районах. Девять инфицированных прибавилось в Судогодском, 6 - в Петушинском районах, 4 - в ЗАТО Радужный, 3 - в Гороховецком, а также по одному в Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 87 916 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 780 случаев во Владимире, 9662 ​- в округе Муром, 9784 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.