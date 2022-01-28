По состоянию на 28 января в медорганизациях региона действуют 1796 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 28 января в медорганизациях региона действуют 1796 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 57,5 процента из них занято (1033), свободны 763 койки. По данным оперштаба, за сутки госпитализировано 100 человек (вчера — 81).80567 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 419 человек.Напомним, что 28 января количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией опять увеличилось и составило 434 человека.За период наблюдения в области отмечено 3076 летальных случаев от коронавируса, за сутки скончались еще 5 человек.