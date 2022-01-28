Мы опять на пике заболеваемости. Столько заражённых за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 17 человек. Всего лабораторно

Мы опять на пике заболеваемости. Столько заражённых за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 17 человек. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 87 916. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (102 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Гусь-Хрустальный (77 заболевших). Третье