На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января лабораторно подтверждено 434 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января лабораторно подтверждено 434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.102 - во Владимире77 - в Гусь-Хрустальном районе75 - в Кольчугинском районе63 - в Александровском районе30 - в Ковровском районе28 - в Юрьев-Польском районе14 - в Вязниковском районе13 - в Камешковском районе9 — в Судогодском районе8 - в Муромском районе6 — в Петушинском районе4 — в Радужном3 — в Гороховецком районе1 – в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 916 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).