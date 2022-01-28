На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января лабораторно подтверждено 434 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января лабораторно подтверждено 434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
102 - во Владимире
77 - в Гусь-Хрустальном районе
75 - в Кольчугинском районе
63 - в Александровском районе
30 - в Ковровском районе
28 - в Юрьев-Польском районе
14 - в Вязниковском районе
13 - в Камешковском районе
9 — в Судогодском районе
8 - в Муромском районе
6 — в Петушинском районе
4 — в Радужном
3 — в Гороховецком районе
1 – в Суздальском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 916 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).