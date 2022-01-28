О чем говорили политические советники лидеров нормандской четверки в столице Франции, рассказали в пресс-службе президента Украины.

О чем говорили политические советники лидеров "нормандской четверки" в столице Франции, рассказали в пресс-службе президента Украины.Накануне в Париже прошли переговоры советников лидеров нормандского формата. Встреча продлилась больше восьми часов. Россию представлял заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, Украину – глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В беседе также принимали участие дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер.Встречу прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он положительно отозвался о состоявшихся переговорах, а также отметил, что достижение стабильности и тишины в Донбассе на данный момент является главным приоритетом для Украины. Политик поддерживает продолжение этих переговоров и выступает за скорейшую встречу лидеров "нормандской четверки". Главу украинского государства цитирует "".Как сообщила пресс-служба Зеленского, в Париже советники обсуждали разногласия по трактовке Минские соглашений. На встрече было озвучено, что разные взгляды и противоречия не должны препятствовать прекращению огня на востоке Украины.Ранеебывший депутат Верховной Рады, лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев рассказал, как избежать возможной провокации в Донбассе. По его словам, Владимиру Зеленскому необходимо развести войска до окончания переговоров России и США по гарантиям безопасности. Подробнее об этом "Дни.ру".