Увеличение заболеваемости среди детей и подростков новым штаммом ковид-19 - омикрон - заставляет...

Увеличение заболеваемости среди детей и подростков новым штаммом ковид-19 - омикрон - заставляет учебные заведения вновь возвращаться к занятиям на удалёнке.Восьмая школа города Владимира. Урок информатики в одиннадцатом классе. Ученики вновь на удаленке. Светлана Савинова, педагог с многолетним стажем, говорит, что работать так сложно, но ничего не поделаешь- несколько человек в классе заболели коронавирусом. Каждый день учебный материал нужно разместить на интернет-ресурсах, разослать ученикам ссылки, а после проверки, дать обратную связь.Савинова Светлана Викторовна, заместитель директора школы № 8, учитель информатики и математики:- Любой урок содержит подробное описание, домашнее задание, разъяснение. Мы стараемся подготовить материалы таким образом, чтобы всем ребятам было понятно траектория обучения, т.е. тот алгоритм, по которому они должны действовать, чтобы усвоить материал.Весной 2020-го, когда школы впервые были вынуждены перейти на удалёнку, учителя столкнулись со множеством проблем. Какие приложения использовать? Как проверять уроки? Что делать с теми детьми у которых нет компьютера и смартфона? Сейчас процесс уже более менее отлажен. Но многие дети все равно воспринимают удалёнку как внеочередные каникулы. И этим не очень довольны родители, бабушки и дедушки, которым отчасти приходится брать на себя функции учителей.Потапова Галина, пенсионерка:- Нам это не удобно. Надо дома сидеть с детьми и заниматься, доносить для них материал школьный. А иностранный язык? Вот у нас, например, в семье мы как бы "немцы". Я немецкий, дочь немецкий учила, а у них сейчас нет немецкого, английский. И нам уже тяжеловато английский.В одном только Владимире на удаленку перешли уже полторы сотни классов и четыре школы в полном составе - шестая, 36-ая, 13-ая и номер 25. Для нового вируса Омикрон дети - главные "клиенты". На этой неделе в регион прибыла первая партия детской вакцины, но в очень ограниченном количестве.Нина Клыкова, старший провизор:- Поступило всего 720 доз Гамм-Ковид-Вак-М. Эта вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет включительно. Будет состоять из двух компонентов.И эти семьсот доз нужно еще было разделить между районами. При том , что согласие на вакцинацию уже дали родители пяти тысяч двухсот детей. А всего во Владимирской области сто пятьдесят тысяч школьников.Как заявила исполняющая обязанности областного департамента образования Светлана Болтунова, из трёхсот шестидесяти пяти школ региона на дистанционное обучение в настоящий момент перешли двенадцать. Еще в ста двадцати двух учреждениях на удаленке отдельные классы.- В настоящее время перевод всех буквально образовательных организаций, которые расположены на территории Владимирской области, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения не планируется.Возвращение к дистанционному формату учителя воспринимают как вынужденную меру. Педагоги надеются, что спустя неделю, классы ушедшие на карантин смогут вернуться в школы.Максим Калашнков, Илья Хлудов. Вести-Владимир.