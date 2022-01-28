Не могут дождаться расселения. Жильцы аварийного дома на улице Лакина вынуждены уже почти 8 лет проживать в опасных для их здоровья условиях. Еще в 2014-м их дом был признан непригодным для

Не могут дождаться расселения. Жильцы аварийного дома на улице Лакина вынуждены уже почти 8 лет проживать в опасных для их здоровья условиях. Еще в 2014-м их дом был признан непригодным для жилья и подлежащим сносу. Впрочем, работу чиновников люди называют «показухой». Сгнившие трубы, запах канализации, дырявая крыша и трещины по всему дому. В таких условиях