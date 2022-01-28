Оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли у местного жителя марихуану.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Противоправная деятельность гусевчанина была выявлена сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в результате оперативных мероприятий в октябре прошлого года.На чердаке беседки по месту жительства фигуранта, на территории Гусь-Хрустального района, оперативники обнаружили и изъяли марихуану массой более 6 грамм.Также сотрудники полиции задокументировали факт попытки незаконного сбыта аналогичного запрещенного вещества в подъезде жилого дома в городе Гусь-Хрустальный. При осмотре места происшествия оперативники изъяли из тайника бумажный сверток с марихуаной массой 0,5 грамма.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.