Администрация Владимира застроит территорию в 130 гектаров в микрорайоне Юрьевец. Администрация...

Администрация Владимира застроит территорию в 130 гектаров в микрорайоне Юрьевец.Администрация города Владимира запустила обсудила корректировки к проекту планировки кварталов №6, №9 и №10 в микрорайоне Юрьевец. Речь идет о застройке пустующей территории площадью 130 гектаров западнее Институтского городка, между улицами Всесвятская и Славная, за жилыми многоэтажками «Моностроя» на улице Гвардейской.Четверть площади участка отведена под строительство жилых домов: 11 гектаров — для высоток, 30 гектаров — для индивидуальных домов и домов средней этажности. В микрорайоне будут проживать свыше 7 тысяч человек. Еще 2,14 гектара земли заложены под детские сады общей вместимостью 540 мест, 3,46 гектара — под школу, рассчитанную на 1 110 учеников.Отдельно в проекте упоминается благоустройство территории. Под озеленение — разбивку сквера — отведены чуть больше 6 гектаров, под санитарно-защитную зону ВНИИЗЖ — более 27 гектаров. Свыше 40 гектаров выделено для транспортных нужд — под парковки и гаражные боксы общей вместимостью почти 4 тысячи автомобилей, а также дороги и автодром.В микрорайоне предусмотрены различные магазины, сервисы, места для отдыха горожан. Так, в проектной документации упоминаются химчистка, отделения банка, бассейн, аптека, детско-юношеская спортшкола, поликлиника, спортивно-досуговый и торговый центры, а также открытая территория, которая «предназначен для проведения массовых мероприятий жителями кварталов».Главными улицами микрорайона станет Всесвятская и еще одна, названная в документации «Проектируемой 1». Они должны обеспечить обслуживание общественной зоны — по ним родители будут отвозить детей в школу и детские сады. Ширина проезжей на Всесвятской составит 14 метров, на «Проектируемой 1» — 9 метров, у внутриквартальных проездов — не менее 5,5 метра.Микрорайон, по крайней мере в проекте, будет связан с городом Владимиром общественным транспортом. В документации прописан предполагаемый автобусный маршрут: ул. Институтский городок — ул. Проектируемая 10 — ул. Проектируемая 1 — ул. Всесвятская — ул. Вольная — ул. Православная — ул. Славная — ул. Институтский городок. Остановки расположат в полукилометре от жилых домов.Общественное обсуждение корректировок к проекту планировки кварталов №6, №9 и №10 в микрорайоне Юрьевец завершится 3 февраля.Фото pxfuel.com