Бритни Спирс вышла на связь после исчезновения.

Бритни Спирс вышла на связь после исчезновения.41-летняя певица исуперзвезда Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания. Совсем недавно заголовкигремели жуткими новостями, якобы певица исчезла, и никто не понимает ее местонахождение.Самые впечатлительные поклонники и вовсе заподозрили страшное — вдруг певицапогибла при странных обстоятельствах?В прошлый разбеспокойство фанатов сыграло Бритни Спирс на руку. Именно благодаря многомиллионнойаудитории женщина смотрела выиграть суды против собственного отца, отстоявправо на самостоятельную жизнь без опекунства. Однако, теперь Спирс говорит,что спавшие ее от отца фанаты зашли слишком далеко. Они, фигурально выражаясь,залезли в дом звезды.Дело было так. Послетого, как Бритни Спирс удалила свои странички в социальных сетях, поклонникирешили проверить дом певицы. Они вызвали полицию прямо к месту проживанияблондинки, что в свою очередь не понравилось женщине. Спирс попросилапоклонников уважать ее частную жизнь и больше так не делать. Однако, зарубежныеСМИ выставили это так, будто бы Спирс ненавидит своих заботливых фанатов."Кажется,меня подвергли буллингу и запугиванию. Как только этот инцидент попал в новости,средства массовой информации снова представили меня в плохом и несправедливомсвете", — написала Бритни и попросила сочувствия.