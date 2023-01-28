В 2023 году на возведение учреждения заложен миллиард рублей.

Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов проверил строительство школы на 1100 мест в Покрове. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.Подрядчику поставлена задача ежемесячно заливать 1500 кубометров бетона, чтобы до конца весны период успеть возвести каркас. Летом планируется приступить к внутренней отделке.«В январе будет использовано 1490 «кубов» бетона. На объекте трудится порядка 100 человек. Администрация ведёт ежедневный контроль», - заверили местные власти.Напомним, что в 2023 году на возведение учреждения заложен миллиард рублей. Срок сдачи - 1 сентября.