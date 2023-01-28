Областная прокуратура внесла представление главврачу «Петушинской районной больницы» о возбуждении в отношении него административного дела. Об этом сообщили в областном надзорном

Областная прокуратура внесла представление главврачу «Петушинской районной больницы» о возбуждении в отношении него административного дела. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве. 27 января и. о. главы прокуратура АндрейЖугин выехал в посёлок Вольгинский, и поговорил с местными жителями. В мероприятии приняли участие замгубернатора Владимирской области Константин Баранов и министр здравоохранения региона Артём Осипов. “В ходе