И перейдем к зимним забавам. Точнее к катанию на ватрушках. Почему мягкий тюбинг рискованнее санок...
И перейдем к зимним забавам. Точнее к катанию на ватрушках. Почему мягкий тюбинг рискованнее санок и ледянок? И как выглядит гора, оборудованная по правилам? Катаемся и выясняем все тонкости с Юлией Шуваловой.
Ватрушки - самое опасное и непредсказуемое зимнее развлечение. Варя с мамой катаются на надувных санках каждый год в Загородном парке. Девочка знает, как безопасно скатиться с горы и чего делать не стоит. Попробуем вместе!
Варя:
- ааааа!
Лежа на животе - весело,конечно, но высока вероятность травмировать голову.
- Круто.
- А я думаю такое с горки лучше не повторять.
- Ахахахах да!
Лететь со склона стоя, - тоже идея плохая, ведь даже по прямой.
- Страшно всё равно.
Нельзя кататься на тюбинге вдвоем:невозможно контролировать ситуацию, когда одной рукой держишь ребенка, а другой тюбинг.
- Можно кувыркнуться и упасть!
Цеплять ватрушки одну к другой тоже рискованно.
Юлия Шувалова:
-Единственный безопасный вариант, как кататься на ватрушке, садиться на неё, как на стул. Немного откинувшись назад. Ноги согнуты в коленях. Руками держимся за ручки. Ну что поехали, прокатимся?
Юля:
- Уаааа!!!
Тюбинг способен развивать скорость до 60 километров в час, особенно на льду! А ещё во время спуска он закручивается вокруг своей оси. Управлять им невозможно. Знаем, нельзя тормозить ногами. Но как иначе, когда летишь на сугроб?
И это мы скатились по всем правилам..Следующей пробует Варя.
- Ура, поехали!
Вес у нее меньше, поэтому и скорость не такая высокая.
- Круто
Пытаю судьбу еще раз. Вдруг здесь тоже работает правило: первая "ватрушка" всегда комом.
-Опять. АААААА!!!
- Вроде живая, это очень страшно.
Считается, что каждая пятая травма зимой получена при катании на тюбинге... Гора естественная. Уклон здесь не больше 20 градусов. И одна из мер безопасности- те самые снежные отвалы. Они ограничивают трассу, защищают от деревьев и водоема. Или как в моем случае - смягчают торможение.
Юлия Моисеева, заведующая отделом "Парка культуры и отдыха "Загородный":
- В этом году мы обошлись без жалоб, без травм, но бывало такое, что люди опять же не соблюдая правила безопасности получали не очень серьезные травмы.
А вот где точно кататься не стоит, так это на Козловом валу - объекте культурного наследия федерального значения. Но дело не в этом. Спуск не огорожен. Есть риск вылететь на проезжую часть.
Светлана Иванова, заместитель начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области:
- Правовой режим в границах территории указанного объекта не содержит четкого запрета на катание с использованием ватрушек или ледянок. Объекты возводились очень крутыми, строились так, чтобы никакой враг не мог подступиться к городу, учитывая это катание на тюбингах, санках и иных средствах может быть небезопасно.
Кататься на надувном круге следует только в оборудованных местах. А прежде, чем скатиться, проверить склон на наличие ям, бугров, торчащих кустов, деревьев и камней. Если всё гладко, совершаем первый спуск, но он обязательно должен быть медленный, чтобы убедиться - безопасно, но и этого для "ватрушек без тормозов" бывает недостаточно. Даже минимальные травмы все равно будут. Особенно на обледенелых склонах.
Юлия Шувалова:
- Итоги съемок: несколько синяков и немного болит рука. Ну ладно, зато было весело.
Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Илья Хлудов "Вести Владимир"