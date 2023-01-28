И перейдем к зимним забавам. Точнее к катанию на ватрушках. Почему мягкий тюбинг рискованнее санок...

И перейдем к зимним забавам. Точнее к катанию на ватрушках. Почему мягкий тюбинг рискованнее санок и ледянок? И как выглядит гора, оборудованная по правилам? Катаемся и выясняем все тонкости с Юлией Шуваловой.Ватрушки - самое опасное и непредсказуемое зимнее развлечение. Варя с мамой катаются на надувных санках каждый год в Загородном парке. Девочка знает, как безопасно скатиться с горы и чего делать не стоит. Попробуем вместе!Варя:- ааааа!Лежа на животе - весело,конечно, но высока вероятность травмировать голову.- Круто.- А я думаю такое с горки лучше не повторять.- Ахахахах да!Лететь со склона стоя, - тоже идея плохая, ведь даже по прямой.- Страшно всё равно.Нельзя кататься на тюбинге вдвоем:невозможно контролировать ситуацию, когда одной рукой держишь ребенка, а другой тюбинг.- Можно кувыркнуться и упасть!Цеплять ватрушки одну к другой тоже рискованно.Юлия Шувалова:-Единственный безопасный вариант, как кататься на ватрушке, садиться на неё, как на стул. Немного откинувшись назад. Ноги согнуты в коленях. Руками держимся за ручки. Ну что поехали, прокатимся?Юля:- Уаааа!!!Тюбинг способен развивать скорость до 60 километров в час, особенно на льду! А ещё во время спуска он закручивается вокруг своей оси. Управлять им невозможно. Знаем, нельзя тормозить ногами. Но как иначе, когда летишь на сугроб?И это мы скатились по всем правилам..Следующей пробует Варя.- Ура, поехали!Вес у нее меньше, поэтому и скорость не такая высокая.- КрутоПытаю судьбу еще раз. Вдруг здесь тоже работает правило: первая "ватрушка" всегда комом.-Опять. АААААА!!!- Вроде живая, это очень страшно.Считается, что каждая пятая травма зимой получена при катании на тюбинге... Гора естественная. Уклон здесь не больше 20 градусов. И одна из мер безопасности- те самые снежные отвалы. Они ограничивают трассу, защищают от деревьев и водоема. Или как в моем случае - смягчают торможение.Юлия Моисеева, заведующая отделом "Парка культуры и отдыха "Загородный":- В этом году мы обошлись без жалоб, без травм, но бывало такое, что люди опять же не соблюдая правила безопасности получали не очень серьезные травмы.А вот где точно кататься не стоит, так это на Козловом валу - объекте культурного наследия федерального значения. Но дело не в этом. Спуск не огорожен. Есть риск вылететь на проезжую часть.Светлана Иванова, заместитель начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области:- Правовой режим в границах территории указанного объекта не содержит четкого запрета на катание с использованием ватрушек или ледянок. Объекты возводились очень крутыми, строились так, чтобы никакой враг не мог подступиться к городу, учитывая это катание на тюбингах, санках и иных средствах может быть небезопасно.Кататься на надувном круге следует только в оборудованных местах. А прежде, чем скатиться, проверить склон на наличие ям, бугров, торчащих кустов, деревьев и камней. Если всё гладко, совершаем первый спуск, но он обязательно должен быть медленный, чтобы убедиться - безопасно, но и этого для "ватрушек без тормозов" бывает недостаточно. Даже минимальные травмы все равно будут. Особенно на обледенелых склонах.Юлия Шувалова:- Итоги съемок: несколько синяков и немного болит рука. Ну ладно, зато было весело.Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Илья Хлудов "Вести Владимир"