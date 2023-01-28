Мэрия Владимира утвердила новое место под сквер «Гвардейский» в микрорайоне Юрьевец. На встрече с...

Мэрия Владимира утвердила новое место под сквер «Гвардейский» в микрорайоне Юрьевец.На встрече с жителями микрорайона Юрьевец, Дмитрий Наумов утвердил новое место под сквер «Гвардейский». Управление архитектуры и строительства городской администрации должно подготовить проект за два месяца.Изначально сквер хотели разместить в районе домов №11 и 13 по улице Гвардейской, но позже выяснилось, что там проходят трубопровод и сети газоснабжения высокого давления. А значит на этой земле ничего капитального строить нельзя. Поэтому будущее место для отдыха жителей Юрьевца решили перенести к дому №17, сообщает пресс-служба мэрии.В сквере планируют разместить детский и спортивный городки, аллеи с лавочками, сцену для проведения массовых мероприятий, уличную библиотеку, велодорожки и площадку для выгула собак. Небольшой кусок земли рядом с домами №11 и 13 тоже собираются облагородить –– высадят клумбы и установят лавочки.Проект Гвардейского сквера должны подготовить к апрелю. Новое общественное пространство не появится раньше 2024 года.Фото pxfuel.com