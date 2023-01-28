На территории Владимирской области Россельхознадзор обнаружил 3 тонны сыра без...

На территории Владимирской области Россельхознадзор обнаружил 3 тонны сыра без документов.Управление Россельхознадзора по Владимирской области сообщает, что в оборот введено 291 кг неизвестного сыра.Продукт был ввезен в Юрьев-Польский по оптовой торговле, без документов. Исходя из этого, подтвердить качество данного товара и его безопасность невозможно. Неизвестный сыр мог попасть в магазины. Продукция могла нанести вред здоровью людей, сообщает пресс-служба управления.Вынесено предупреждение уполномоченному лицу компании, который оформил ветеринарные документы.Фото pxfuel.com