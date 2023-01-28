В субботу 29 января 2023 года отмечают народный праздник Петров день. В старину еще этот день...

В субботу 29 января 2023 года отмечают народный праздник Петров день. В старину еще этот день называли Петр-полукорм. В народе Петра-полукорма считали одним из покровителей скота. Наши предки наводили порядок в закромах и готовили запасы корма для скота.Что можно делать в праздник Петров день, 29 января 2023?1. Первое, что нужно сделать в этот день, это проверить запасы корма для домашних животных, чтобы его хватило до весны.2. Сегодня можно принимать ответственные решения.3. На столе должны быть мясные продукты, рыба, яйца. Тогда год будет удачными в семье будет хороший достаток.Что нельзя делать в праздник Петров день, 29 января 2023 года?1. Нельзя ругаться, ссориться, провоцировать какие-либо конфликты, приведет к неудачам на целый год.2. Ни в коем случае нельзя оставлять грязными полки шкафов, кладовой и других мест хранения продуктов.3. Нельзя выбрасывать недоеденный хлеб и крошки, а тем более стряхивать их на пол.Приметы, связанные с погодой в Петров деньДует северный ветер - к сильному морозуЕсли осталось много корма в амбарах - год обещает быть урожайнымЕсли метель на Петров день - лето будет дождливымСнег пошел - много травы летомФото pxfuel.com