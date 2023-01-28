Почта России опубликовала список самых читающих районов Владимирской области. По итогам 2022 года...

Почта России опубликовала список самых читающих районов Владимирской области. По итогам 2022 года был опубликован рейтинг лидеров, среди них:Вязниковский районМуромский районКольчугинский районТакже активно выписывают периодические печатные издания в Суздальском, Судогодском, Ковровском, Александровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах.В прошлом году почтальоны доставили жителям региона около 1,5 млн газет и журналов. В почтовых отделениях приобретено более миллиона экземпляров. Популярностью среди жителей Владимира пользуются местная пресса, федеральные газеты и журналы о кулинарии, здоровье и садоводстве.Фото pxfuel.com