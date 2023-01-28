Прокуратура Владимирской области заблокировала сайты по продаже запрещенной никотиносодержащей...

Прокуратура Владимирской области заблокировала сайты по продаже запрещенной никотиносодержащей продукции.В сети Интернет выявлен ряд сайтов, которые содержат информацию о реализации сосательного табака (снюса), сообщает прокуратура Гороховецкого района.Установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем, пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья. За торговлю предусмотрена административная ответственность.Посредством выявленных сайтов сети Интернет осуществляется реализация снюсов. На сайтах имеется описание продукции, предоставлена возможность заказа и покупки запрещенного к продаже товара неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним.В целях пресечения распространении запрещенной информации на указанных Интернет – сайтах, прокуратурой района в Гороховецкий районный суд направлено административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной.По требованию прокурора три сайта признали запрещенными.Фото pxfuel.com