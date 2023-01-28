Точная сумма зависит от среднего заработка за три последних месяца, оснований для разрыва трудового договора и продолжительности периода безработицы.

Во Владимирской области максимальный размер пособия по безработице составляет 12792 рубля. Об этом сообщает министерство труда и занятости населения.Точная сумма зависит от среднего заработка за три последних месяца, оснований для разрыва трудового договора и продолжительности периода безработицы.Минималка в 1500 рублей назначается тем, кто впервые пришёл в Центр занятости, не трудился больше года или работал меньше 26 недель. Максимум - 12792 рубля. В первые три месяца пособие составляет 75% среднего заработка, но не более указанной суммы. Следующие три месяца – 60%, но не больше 5000 рублей.Детям-сиротам на полгода устанавливается сумма равная среднему жалованью по региону. Далее - 1500 рублей в месяц.