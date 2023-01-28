Танцевальный коллектив из Владимирской области взял Гран-при на Международной премии в...

Танцевальный коллектив из Владимирской области взял Гран-при на Международной премии в Санкт-Петербурге.Танцевальная школа «Арсенал» под руководством Анны Петровой выиграла Гран-при на Международной премии в области культуры и искусства «Время талантов» в Санкт-Петербурге.Танцевальный коллектив «Арсенал» GK давно известен своими выступлениями. Более 10 лет коллектив реализует творческую деятельность в Коврове.С 19 по 22 января прошла V Юбилейная Международная премия в области культуры и искусства «Время талантов».Фото pxfuel.com